Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrüger am Werke

Allgemein (ots)

Am Montag versuchten Betrüger nicht zum ersten Mal die Ersparnisse von zumeist älteren Mitbürgern zu ergaunern. Mit, zum Glück, bereits bekannten Betrugsmaschen, wie dem Vorgaukeln eines schweren Verkehrsunfalles eines nahen Verwandten oder eines dubiosen Gewinnspieles sowie auch die Ausgabe als angebliche Polizeibeamte, wollten die Täter mehrere tausend Euro erbeuten. Die angerufenen reagierten jedoch allesamt richtig, gingen nicht auf die Forderungen ein und informierten die echte Polizei. Trotz dessen wird erneut gewarnt: Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon preis. Weder die Angaben von vorhandenem Vermögen, noch Kontodaten inklusive Zugangsdaten zum Online-Banking. Vergewissern Sie sich bei ihren vermeintlich betroffenen Verwandten und Bekannten rück. Die echte Polizei wird von Ihnen niemals Kautionszahlungen verlangen, zumal diese im deutschen Rechtssystem nicht verankert sind. Auch Ihre Verwandten werden am Telefon keine derartigen Geldforderungen stellen. Gehen Sie nicht auf die Forderungen ein und wählen Sie den polizeilichen Notruf 110.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell