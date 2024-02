LPI-EF: Zeuge gesucht nach versuchtem Messerangriff

Sömmerda (ots) - Nach einem Verkehrsunfall musste Donnerstagmorgen die Salzmannstraße in Sömmerda kurzzeitig gesperrt werden. Eine 21-Jährige war mit ihrem Seat in Richtung Fichtestraße unterwegs gewesen, als sie zu weit nach rechts abkam. Dort stieß sie mit einem geparkten VW zusammen und verursachte hohen Sachschaden. An den Fahrzeugen entstanden Schäden von insgesamt 20.000 Euro. Die Fahrerin verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein ...

