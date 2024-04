Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Ungewöhnlicher Fundort eines Heimrauchmelders

Radolfzell (ots)

Am Morgen des 12.04.24 wurde die Feuerwehr Radolfzell in die Hebelstraße gerufen. Nachbarn hatten hier den Alarmton eines Haushaltsrauchmelders wahrgenommen. Die Suche nach der betroffenen Wohnung gestaltete sich schwierig, da der Alarmton zunächst keiner Wohnung direkt zugeordnet werden konnte. Nach einiger Suche konnte letztlich unter Einsatz der Drehleiter festgestellt werden, dass der alarmgebende Rauchmelder außen auf einer Fensterbrüstung lag und munter vor sich hin piepte. Vermutlich war der Rauchmelder infolge von Handwerkerarbeiten in der Wohnung außen auf die Brüstung gelegt, dort vergessen worden und löste letztlich aufgrund von Staubeintritt o.ä. aus. Ein Brandereignis konnte glücklicherweise nicht festgestellt worden.

