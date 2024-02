Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Schwerer Verkehrsunfall

Radolfzell (ots)

Am Kreisverkehr Ecke Radolfzeller / Konstanzer Straße kam es am 29. Februar 2024 um kurz vor 12 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der Einsatz wurde zunächst über das automatische Notrufsystem E-Call von einem der beiden Unfallfahrzeuge gemeldet. Während der Anfahrt erhielten die Kräfte der Feuerwehr die Info, dass es insgesamt fünf Verletzte gäbe und davon zwei jeweils in ihrem PKW eingeschlossen seien.

Vor Ort bestätigte sich diese Meldung. Die beiden Unfallfahrzeuge waren dabei ca. 100 Meter voneinander zum stehen gekommen. Beide Patienten wurden durch die Einsatzkräfte mittels hydraulischem Rettungsgerät aus dem jeweiligen Fahrzeug befreit und durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Mit im Einsatz war zudem ein Rettungshubschrauber. Die Feuerwehr war mit 18 Kräften im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Radolfzell, übermittelt durch news aktuell