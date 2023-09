Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei zieht Mann mit Pistole aus dem Verkehr - Im Magazin und Handschuhfach seines Fahrzeuges befanden sich Stahlkugeln

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Montagnachmittag einen 22-jährigen Belgier in der Nähe des Aachener Marschiertors mit einer geladenen Gasdruckpistole aus dem Verkehr gezogen.

Er wurde von einer Streife in der Nähe des Aachener Marschiertors mit seinem Fahrzeug angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle gab er an, eine Gasdruckpistole im Handschuhfach mit sich zuführen. Die Beamten schauten im Handschuhfach nach und fanden eine mit mehreren Stahlkugeln geladene Gasdruckpistole. Zudem wurden in einem Behältnis noch mehrere hundert Stahlkugeln aufgefunden. Die Pistole und die Stahlkugeln wurden beschlagnahmt. Auf Nachfrage konnte der 22-Jährige den Beamten keinen kleinen Waffenschein vorlegen. Da der Verdacht eines Verstoßes gegen das Waffengesetz vorlag, wurde der Mann mit zur Wache am Hauptbahnhof genommen. Hier wurde eine Anzeige gefertigt. Im Anschluss konnte der Mann die Wache wieder verlassen. Er muss jetzt mit einer Sanktion durch die Justiz rechnen.

Die Bundespolizei rät, sich vor Erwerb einer solchen Waffe über die gesetzlichen Bestimmungen zu erkundigen.

