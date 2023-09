BPOL NRW: Wuppertal Hauptbahnhof - 17-Jähriger führt Softair Pistole mit sich +++Foto+++

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wuppertal Hauptbahnhof - 17-Jähriger führt Softair Pistole mit sich

Wuppertal (ots)

Bundespolizisten konnten am Sonntagmittag (10. September), um 13.30 Uhr, im Wuppertaler Hauptbahnhof eine Anscheinswaffe bei einem Jugendlichen (17) sicherstellen.

Während einer Streifentätigkeit in der Bahnhofshalle des Wuppertaler Hauptbahnhofes, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den 17-jährigen Deutschen. Dieser gab an, in seiner Umhängetasche eine Softair Pistole mit sich zu führen. Bei der Durchsuchung seiner Tasche, fanden die Bundespolizisten eine Anscheinswaffe mit Magazin auf, die im Anschluss sichergestellt wurde.

Nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten wurde der Jugendliche von der Wache entlassen. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell