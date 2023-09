Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann von Zug erfasst - Bundespolizei ermittelt nach Personenunfall

Köln (ots)

Am 11. September kam es zu einem tragischen Personenunfall im Bereich des Haltepunktes Köln-Trimbornstraße. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG von einem Regionalexpress erfasst und schwer verletzt.

Heute Morgen gegen 10 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Bundespolizei wegen eines Bahnbetriebsunfalls auf einem Nebengleis am Haltepunkt Trimbornstraße alarmiert. Demnach soll der Regionalexpress 6 einen Mann, der direkt am Gleis arbeitete, erfasst haben. Der Betroffene erlitt schwere Verletzungen und musste noch vor Ort durch den Rettungsdienst reanimiert werden. Der Bahnmitarbeiter wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Uniformierten räumten die Bahnsteige und evakuierten 35 Reisende aus dem Unfallzug. Die Bahnstrecke war für gut zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt, was für erhebliche Verspätungen im Reiseverkehr sorgte. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang dauern noch an.

