BPOL NRW: Bundespolizisten nehmen Duo (27, 28) nach Diebstahl fest

Düsseldorf (ots)

Zwei Männer (27, 28) entwendeten am Freitagabend (08. September), um 23.00 Uhr einem Reisenden (26) den Rucksack mit Inhalt im Wert von rund 1.200 Euro aus einem Schnellimbiss Restaurant im Düsseldorfer Hauptbahnhof. Bundespolizisten konnten die Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Das Diebesgut wurde nachträglich an den rechtmäßigen Besitzer übergeben.

Ein 26-jähriger Deutscher wurde auf dem Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof vorstellig und schilderte einer Streife der Bundespolizei, dass er seinen orangenfarbigen Rucksack während seines Aufenthaltes in einem Imbiss hinter sich abstellte und den Diebstahl nicht bemerkte. Eine durchgeführte Videoauswertung ergab, dass zwei männliche Personen den Rucksack an sich nahmen und anschließend den Hauptbahnhof verließen. Eine halbe Stunde später, konnten Zivilfahnder der Bundespolizei die Verdächtigen im Eingangsbereich wiedererkennen. Uniformierte Beamte wurden hinzugezogen, nahmen die 27-jährigen und 28-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen vorläufig fest und verbrachten sie auf das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof.

Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten die Beamten bei dem 27-Jährigen zwei Mobiltelefone auffinden, die nicht entsperrt werden konnten. Beim 28-Jährigen wurde der entwendete Rucksack mit dem Inhalt: Geldbörse, Kopfhörer, Sportbekleidung, zwei Mobiltelefone, ein Ladegerät und ein Taschenmesser aufgefunden und sichergestellt. Das Diebesgut wurde an den 26-Jährigen übergeben.

Aufgrund fehlender Haftgründe wurden die Tatverdächtigen auf freien Fuß belassen. Gegen die beiden Männer wurde ein Strafverfahren wegen des Diebstahls eingeleitet.

