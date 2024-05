Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Je oller desto doller - trauriger Spitzenreiter

Weimarer Land (ots)

Berlstedt: Im Bereich der Schule führte die Polizei von Montagmorgen bis in die Mittagzeit hinein eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Die meisten Fahrzeugführer der 235 passierenden Fahrzeuge verhielten sich konform. Jedoch mussten auch acht Fahrzeuge konstatiert werden, wo sich die Lenker nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h hielten. Traurige Spitzenreiterin war eine 78-jährige Fahrerin eines Pkw Dacia. Sie passierte die Kontrollstelle mit 97 Stundenkilometern. Neben dem Bußgeld und Punkten im Zentralregister muss sie ihren Führerschein erstmal in amtliche Verwahrung geben.

