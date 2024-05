LPI-J: Toilettenhäuschen mit Edding beschmiert

Weimar (ots) - Am Dienstagnachmittag befuhr eine 35jährige Hyundai-Fahrerin die Bodelschwinghstraße in Fahrtrichtung Jenaer Straße. Plötzlich lief ein Waschbär über die Straße. Bei dem Versuch diesem auszuweichen stieß die Weimarerin gegen den Metallpfeiler einer Verkehrsinsel. Während die Frau und auch der Waschbär unverletzt blieben, entstand an dem Fahrzeug unfallbedingter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

