LPI-SLF: Unter erheblichem Alkoholeinfluss Fahrzeuge geführt.

Saalfeld (ots) - Am Donnerstag, gegen 21.30 Uhr, wurde der 38-jährige Fahrer eines PKW in Saalfeld in der Pestalozzistraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Drogenvortest bei dem Mann verlief positiv auf Amphetamin. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: ...

