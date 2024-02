Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Blitz Einbruch in eine Tankstelle

Stadthagen (ots)

(bae)Am 25.02.2024 gegen 03:10 Uhr kam es in Stadthagen, bei einer Tankstelle an der Straße Am Bahnhof zu einem Blitz-Einbruch. Durch, noch unbekannte Täter, wurde die Eingangstür gewaltsam geöffnet und aus dem Verkaufsraum Tabakwaren entwendet. Trotz sofortiger intensiver Suche, auch mittels Polizeihubschrauber, konnte kein Täter festgestellt werden. Durch den Eigentümer der Tankstelle konnten noch keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden. Wer Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen könnten, geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzten.

