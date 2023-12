POL-EL: Lingen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Werlte (ots) - Am Samstag um 15 Uhr kam es in der Loruper Straße zu einem Kellerbrand. In einem unter einer Garage liegendem Kellertrakt gerieten Teile der Decke vermutlich durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in Brand. Durch die Feuerwehr Werlte wurde der Brand gelöscht. Es entstand leichter Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 - 93450 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

