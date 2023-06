Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bundesstraße 279 - Kradfahrer bei Zusammenstoß mit Wohnmobil verletzt

Fulda (ots)

Am Samstag (17.06.2023) ereignete sich um 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 279 ein Verkehrsunfall, an dem ein Wohnmobil und ein Motorrad beteiligt waren. Beide Fahrzeuge fuhren von Eichenzell-Döllbach kommend in Fahrtrichtung Ebersburg-Thalau. Das vorausfahrende Wohnmobil Peugeot, das von einem 73-jährigen Mann aus dem Kreis Dithmarschen (Schleswig-Holstein) gesteuert wurde, wollte verbotswidrig nach links auf einen dortigen Parkplatz abbiegen, obwohl die Zufahrt nur aus der entgegengesetzten Richtung erlaubt ist. Der 63-jährige Kradfahrer aus dem Landkreis Fulda war zu diesem Zeitpunkt im Begriff, das Wohnmobil zu überholen. Beim Abbiegen des Wohnmobils nach links kam es zum seitlichen Zusammenstoß, wodurch der Zweiradfahrer mit seinem Krad BMW stürzte und sich hierbei leichte Verletzungen zuzog. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell