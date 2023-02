Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Weimar (ots)

Am 02.02.2023 gegen 11:00 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Schwanseestraße / B 7 ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw MAN und einem Renault Transporter. Beide befuhren die B 7 hintereinander aus Nohra kommend in Richtung Gaberndorf. Die Lichtsignalanlage an der Kreuzung Schwanseestraße schaltete in diesem Moment auf "gelb". Daraufhin hielt der Renault-Fahrer an. Der Fahrer des Lkw bemerkte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Transporter auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell