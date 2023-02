Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestürzt und verletzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 17-jähriger Kradfahrer stürzte am Mittwochvormittag auf der Landstraße zwischen Bibra und Kahla. Der junge Fahrer kam, augenscheinlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, nach einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei entstand Sachschaden am Krad und überdies verletzte sich der 17-Jährige. Im Anschluss wurde er zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

