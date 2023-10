Rees (ots) - Am Montag (30. Oktober 2023) gegen 13:00 Uhr ereignete sich auf der Weseler Straße in Rees ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Hamminkeln befuhr die Weseler Straße mit seinem Motorroller in Richtung der Bergswicker Straße. In einer Linkskurve geriet er gegen den Bordstein, so dass sein Roller von der Fahrbahn abkam und ...

mehr