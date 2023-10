POL-KLE: Uedem- Einbruch/ Täter durchwühlten Obergeschoss

Uedem (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Sonntag (29. Oktober 2023) auf Montag unerlaubt Zutritt in eine Garage an der Molkereistraße in Uedem. Die Täter schlugen dazu ein Fenster der Doppelgarage ein und entwendeten ein Leichtkraftrad der Marke Yamaha in rot, ein Pedelec sowie vier Autoreifen. Mit der Beute flüchteten die Einbrecher ...

mehr