Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Verkehrsunfall

Neunjähriger Radfahrer schwer verletzt

Kerken-Stenden (ots)

Am Montag (30. Oktober 2023) gegen 18:15 Uhr befuhr ein 9-jähriger Junge aus Kerken mit seinem Fahrrad die Dorfstraße in Richtung Aldekerk. An der Kreuzung mit der Kempener Landstraße wollte der Junge auf die Obereyller Straße fahren und übersah dabei den Pkw einer 72-jährigen Frau aus Kerken, die auf der Vorfahrtstraße in Richtung Kempen fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte das Kind und verletzte sich, so dass er mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Einsatzkräfte benachrichtigten die Eltern des Jungen und stellten das Fahrrad sicher. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell