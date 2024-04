Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren unter berauschenden Mitteln

Saalfeld (ots)

Am Donnerstag, gegen 21.30 Uhr, wurde der 38-jährige Fahrer eines PKW in Saalfeld in der Pestalozzistraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Drogenvortest bei dem Mann verlief positiv auf Amphetamin. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell