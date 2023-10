PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Auseinandersetzung mit Schlagstock +++ Sachbeschädigungen +++ Zwei Verletzte nach Brand +++ Betrunkene verursachen Unfälle +++

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Auseinandersetzung mit Schlagstock,

Beselich-Obertiefenbach, Hauptstraße, Montag, 02.10.2023, 15:35 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag kam es in Obertiefenbach zu einer Auseinandersetzung, bei der gedroht und ein Schlagstock eingesetzt wurde. Auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Hauptstraße trafen gegen 15:35 Uhr die Beteiligten eines bereits länger andauernden Streits aufeinander. Nach einer anfänglich verbalen Auseinandersetzung wurden intensive Bedrohungen. Schließlich gerieten ein 51-Jähriger und ein 43-Jähriger derart aneinander, dass sogar ein Schlagstock gezogen und eingesetzt wurde. Hierbei kam es zur Verletzung des 43-Jährigen und Beschädigung seines Pkw. Die Polizei stellte den Schlagstock sicher und nahm den 51-Jährigen für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle. Es wurden verschiedene Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Ermittler bitten unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise zu der Auseinandersetzung.

2. Auto beschädigt,

Bad Camberg, Eichbornstraße, Montag, 02.10.2023, 19:00 Uhr bis Dienstag, 03.10.2023, 12:15 Uhr

(wie) In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmittag ist in Bad Camberg ein Pkw von Unbekannten beschädigt worden. Eine 67-Jährige hatte einen schwarzen Kia Ceed auf einem Parkplatz in der Eichbornstraße abgestellt. Als sie zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein oder mehrere unbekannte Täter die Frontscheibe und das Dach des Kia beschädigt hatten. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 450 EUR und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Fahrrad auseinandergenommen,

Limburg, Graupfortstraße, Montag, 02.10.2023, 16:50 Uhr bis 17:15 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag ist in Limburg ein kurz abgestelltes Fahrrad auseinandergenommen und beschädigt worden. Ein 28-Jähriger hatte sein Mountainbike zwischen 16:50 Uhr und 17:15 Uhr auf dem obersten Parkdeck am ZOB-Nord abgestellt und an einem Laternenpfosten angekettet. Als er kurz darauf wieder zurückkehrte, fand er sein Rad in Einzelteilen vor, die teilweise beschädigt waren. Offenbar war eine Gruppe Jugendlicher während der Abwesenheit des 28-Jährigen auf das Parkdeck gekommen und hatte den unbeobachteten Moment genutzt, um das Mountainbike auseinanderzunehmen. Eine Streife der Polizei nahm gemeinsam mit der Stadtpolizei den Sachverhalt und die Daten der Beteiligten auf. Zudem wird neben der Sachbeschädigung wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt, da der Verdacht besteht, dass ein Reifen des Mountainbikes auf die Bahngleise geworfen wurde. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

4. Zwei Verletzte nach Brand,

Weilburg, Mauerstraße, Dienstag, 03.10.2023, 17:45 Uhr

(wie) Bei einem Brand in einer Wohnung in Weilburg sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein Passant bemerkte in der Mauerstraße eine Rauchentwicklung aus dem ersten Obergeschoss eines Wohnhauses und verständigte die Feuerwehr über den Notruf. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei eilten daraufhin zu dem Haus. Die Bewohner der Wohnung wurden ins Freie gebracht und der noch kleine Brand schnell gelöscht. Die gerettete Mutter und ihr Sohn hatten den Brandrauch eingeatmet und mussten vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Personen waren nicht von dem Feuer beeinträchtigt worden. Es entstand Sachschaden an einem Rucksack, einem Schreibtisch und einem Teppich. Nachdem die Feuerwehr die Wohnung gelüftet hatte, konnte die Wohnung wieder freigegeben werden. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung.

5. Komposthaufen brennt,

Waldbrunn-Hintermeilingen, Vorhonig, Montag, 02.10.2023, 14:45 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag ist in Hintermeilingen ein Komposthaufen in Flammen aufgegangen. Ein Anwohner verständigte gegen 14:45 Uhr die Rettungskräfte, da auf einem Nachbargrundstück in der Straße "Vorhonig" ein Komposthaufen brannte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte der Mitteiler den Brand bereits gelöscht. Somit mussten die Fachleute nur noch ein Wiederaufflammen verhindern. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit unklar, eine Brandstiftung konnte nicht gänzlich ausgeschlossen werden, erschien den Beamten aber unwahrscheinlich. Der Sachschaden blieb durch das beherzte Eingreifen der Nachbarn gering.

6. Betrunkener Radfahrer stürzt,

Bad Camberg-Erbach, Limburger Straße, Dienstag, 03.10.2023, 01:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in Erbach ein betrunkener Radfahrer bei einem Sturz verletzt worden, nach medizinischer Versorgung nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Zeugen verständigten gegen 01:00 Uhr die Polizei, da ein Radfahrer in der Limburger Straße in einen Graben gestürzt war. Der 59-Jährige war offenbar stark alkoholisiert auf sein Fahrrad gestiegen und in einer Kurve des Radwegs an der Limburger Straße geradeaus weitergefahren und gestürzt. Da er sich den Rettungskräften sehr uneinsichtig gegenüber zeigte und immer wieder versuchte auf das Rad zu steigen, um weiter zu fahren, eilte die Polizei zum Unfallort. Nach kurzer medizinischer Behandlung nahmen die Beamten den Mann fest und für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle. Anschließend wurde der 59-Jährige zur Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle untergebracht.

7. Betrunkener fährt gegen geparkte Autos und flieht, Limburg-Dietkirchen, Limburger Straße, Dienstag, 03.10.2023, 03:00 Uhr

(wie) Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in Dietkirchen mehrere parkende Autos beschädigt und ist danach vom Unfallort geflohen, er wurde festgenommen. Der 32-Jährige befuhr mit einem Opel die Limburger Straße, wobei er aufgrund seiner Alkoholisierung mehrfach von der Straße abkam und dabei gegen drei geparkte Fahrzeuge prallte und einfach weiterfuhr. Die Unfälle wurden von Zeugen in der Limburger Straße und in der Rathausstraße in Linter bemerkt. Eine Streife der Polizei fahndete nach dem flüchtigen Opel und entdeckten den Pkw schließlich an der Wohnanschrift des Halters. Da Zeugen gesehen hatte, wie er dort aus dem Fahrzeug ausgestiegen und in das Haus gegangen war, wollten die Beamten den Fahrer dort festnehmen. Nachdem dieser der Polizei die Tür nicht öffnete, wurde die Tür auf Anordnung der Staatsanwaltschaft geöffnet und der 32-Jährige anschließend in seinem Haus festgenommen. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von über 1, 8 Promille. Nach einer Blutentnahme brachten die Beamten den Mann zur Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle unter.

