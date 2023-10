PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Überfall auf Spielbörse +++ Scheiben von Fitnessstudio halten stand +++ geparkten Pkw gestreift und geflüchtet +++

Limburg (ots)

Überfall auf Spielbörse

Tatort: 35789 Weilmünster, Färbergasse Tatzeit: Montag, 02.10.2023, 22:40 Uhr Zur Tatzeit betrat ein unbekannter Täter eine Spielbörse in der Färbergasse in Weilmünster. Der Täter schlug mit einem Schlagstock auf den Tresen und forderte von einer Angestellten mit vorgehaltener Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Nach Geldübergabe flüchtete er vom Tatort. Ein couragierter Bürger aus Weilmünster nahm fußläufig die Verfolgung des Täters auf. Er konnte beobachten, wie der Täter in einen Pkw, der mit laufendem Motor bereitstand, einstieg und wegfuhr. Die Angestellte sowie die drei anwesenden Gäste wurden nicht verletzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Scheiben von Fitnessstudio halten vermeintlichen Einbrechern stand Tatort: 35781 Weilburg-Kubach, Viehweg Tatzeit: Samstag, 30.09.2023, 22:00 Uhr bis Sonntag, 01.10.2023, 09:00 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten unbekannte Täter, die Scheiben eines Fitnessstudios einzuschlagen, um vermutlich in das Gebäude einzudringen. Die Scheiben hielten allerdings stand, so dass die Täter von ihrem Vorhaben ablassen mussten. An den Scheiben entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 entgegen.

Geparkten Pkw gestreift und geflüchtet

Tatort: 65618 Selters-Eisenbach, Bergstraße Tatzeit: Montag, 02.10.2023, 21:50 Uhr Am Montagabend wurde der am Fahrbahnrand in der Bergstraße geparkte schwarze Pkw, BMW 525, durch ein unbekanntes Fahrzeug gestreift und erheblich auf der Fahrerseite beschädigt. Nach dem Unfall flüchtete der unbekannte Unfallverursacher vorschriftswidrig vom Unfallort. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

