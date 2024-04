Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand eines PKW

Triptis (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 01.20 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle einen brennenden Pkw in Triptis in der Burkhardtstraße. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden, dieser war mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes ausgebrochen. Personen wurden nicht verletzt. Zum entstandenen Sachschaden können keine Angaben gemacht werden.

