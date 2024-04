Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Täter nach Diebstahl gestellt

Sonneberg (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 02.25 Uhr, meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei und teilte die Diebstahl von Dachrinnen in Sonneberg in der Friedrich-Engels-Straße mit. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der 51-jährige Tatverdächtige, welcher zwischenzeitlich mit seinem PKW wegfuhr, kurze Zeit später festgestellt werden. Tatsächlich wurden im Fahrzeug die zuvor entwendeten Gegenstände aufgefunden und sichergestellt. Gegen den 51-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

