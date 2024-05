POL-OF: Diebstahl aus Bar: Einbrecher leert Kasse und knackt Spielautomaten; 19-Jährige randaliert im Bus und geht dann den Fahrer an; Beifahrerin nach Unfall leicht verletzt und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Diebstahl aus Bar: Einbrecher leert Kasse und knackt Spielautomaten - Offenbach

(mk) Ein bislang unbekannter Einbrecher schlug am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr in der Bleichstraße in einer Bar zu. Nachdem der Täter die Hintertür des zu dieser Zeit noch geschlossenen Geschäfts aufhebelte, öffnete er die Kasse und erbeutete Bargeld. Außerdem machte er sich an Spielautomaten zu schaffen, was ihm auch gelang. Es ist bisher unklar, wie hoch die Beute daraus ausfiel. Der entstandene Schaden wird bislang auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei aus Offenbach sicherte Spuren und führt nun die Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden nun gebeten, sich unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 zu melden.

2. 19-jährige Rollerfahrerin bei Unfall leicht verletzt - Neu-Isenburg

(jm) Am Donnerstagmittag kam nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Frankfurter Straße /Einmündung Buchenbusch eine 19 Jahre alte Rollerfahrerin aus Egelsbach mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Gegen 13.10 Uhr waren eine 35-jährige Neu-Ienburgerin mit ihrem Ford C-Max und die Rollerfahrerin in dieser Reihenfolge auf der Frankfurter Straße in Richtung Norden unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen mussten sie in Höhe der Neuhöfer Straße und Buschenbusch aufgrund eines Wendemanövers eines Baggers ihre Fahrt verlangsamen. Die Isenburgerin wollte nun rechts in die Straße "Buschenbusch" einbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit der 19-Jährigen, die offenbar den Ford rechts überholt hatte. Die Egelsbacherin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Schaden wird auf 4.500 Euro geschätzt. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

3. 19-Jährige randaliert im Bus und geht dann den Fahrer an - Mühlheim

(mk) Eine 19-Jährige sorgte am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr in der Buslinie 120 für Randale. Der weibliche Fahrgast stieg an der Haltestelle Fährenstraße aus und soll dabei einen Nothammer des Linienbusses an sich genommen haben. Nachdem die Täterin damit eine Scheibe eingeschlagen haben soll, wurde sie auf der Flucht durch den Busfahrer gestellt. Da die junge Frau sich auch scheinbar von diesem nicht aufhalten lassen wollte, setzte sie ihr offensichtlich aggressives Verhalten fort und reagierte mit Schlägen und Tritten gegenüber dem 60-jährigen Busfahrer. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, der Körperverletzung und des Missbrauchs von Nothilfemitteln eingeleitet.

4. Beifahrerin nach Unfall leicht verletzt - Rödermark/Bundesstraße 459

(jm) Am späten Donnerstagabend, gegen 23.40 Uhr, ereignete sich auf der Frankfurter Straße/ Bundesstraße 459 (Rödermarkring) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Beifahrerin verletzt wurde. Zuvor soll es nach ersten Angaben zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen zwischen einem 19-jährigen Rodgauer mit seinem VW Golf und einem 21 Jahre alten Mann aus Dietzenbach mit seinem Mercedes ML 350 gekommen sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren der VW und der Mercedes in dieser Reihenfolge die Frankfurter Straße in nördliche Richtung. Der 21-Jährige soll zunächst den Golf überholt und im weiteren Verlauf aufgrund der rotanzeigenden Lichtzeichenanlage eine Vollbremsung durchgeführt haben. Offenbar verlor er dabei auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Mercedes und schleuderte gegen die Schutzleitplanke. Hierbei verletzte sich die 19 Jahre alte Fahrzeuginsassin wohl leicht und kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An der Schutzleitplanke und dem ML 350 entstand ein Gesamtschaden von rund 16.000 Euro. Die Beamten leiteten nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen die beiden Fahrzeugführer ein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 bei der Polizei in Dietzenbach.

5. Verdacht des Diebstahls von Geld, Schmuck und Auto: Ermittlungen gegen vier Jugendliche - Egelsbach

(lei) Zusammen mit seinen Kumpels soll er unter anderem Bargeld und Schmuck aus der Wohnung seines Opas gestohlen haben, später fehlte auch kurzzeitig dessen Auto: Nun müssen sich die vier Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren wegen Verdachts des Diebstahls sowie des unbefugten Gebrauch eines Kraftfahrzeugs strafrechtlich verantworten. Ausgangspunkt der Ermittlungen war die Anzeige des Großvaters des 14-Jährigen am Donnerstagmorgen bei der Langener Polizeistation. Demnach hatte sich sein Enkel in der Nacht zuvor zunächst berechtigt in der Wohnung des Großvaters aufgehalten und dabei auch seinen älteren Freunden offenbar Zugang gewährt. Später fehlten neben dem Bargeld und dem Schmuck auch ein Autoschlüssel, der zum Kia des Anzeigenden gehörte. Am Abend erschien der Großvater erneut auf der Polizeiwache, um mitzuteilen, dass nun auch sein Kia weg sei - mutmaßlich mit dem zuvor gestohlenen Schlüssel. Dem Verdacht, der sich schnell gegen das Quartett richtete, gingen die Beamten dann nach und sie durchsuchten drei Wohnungen der Verdächtigen. In einer der Wohnungen fanden sie Bargeld, das als mögliches Diebesgut sichergestellt wurde. Zwei der Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen und mussten unter anderem für eine erkennungsdienstliche Behandlung kurzzeitig mit auf die Polizeistation. Der Kia wurde später, nach Hinweis durch einen der Festgenommenen, am Bahnhof in Dreieich aufgefunden und ebenfalls zwecks Spurensicherung in Verwahrung genommen. Ob sie damit lediglich eine kurze Spritztour unternahmen oder was ganz anderes damit vorhatten, muss nun noch geklärt werden. Die Ermittlungen gegen die die vier dauern an.

