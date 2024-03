Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Diebstahl aus Pkw

Zweibrücken (ots)

Zeit: 13.03.2024, 21:00 Uhr - 14.03.2024, 09:15Uhr Ort: Zweibrücken, Thüringerstraße. SV: Eine bislang unbekannte Person öffnete auf bisher nicht bekannte Weise einen geparkten weißen Dodge RAM und entwendete das eingebaute Autoradio. Der Schaden beträgt ca. 200 Euro. Als Tatzeit kommt 05.15 Uhr in Betracht, da ein Zeuge zur genannten Zeit zwei männliche Personen in der Straße sah, die schwarze Rollmützen trugen und sich in verdächtiger Weise umschauten.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls. |pizw

