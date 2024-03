Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallverursacher flüchtet von Schulparkplatz/Zeugenaufruf

Dahn (ots)

Am Donnerstag, 14.03.2024 in der Zeit von 07.25 Uhr bis 13.30 Uhr parkte ein dunkelgrauer PKW Seat Ibiza ordnungsgemäß auf dem Schulparkplatz des Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums in Dahn. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, anhand der Spurenlage könnte es sich um ein Fahrrad handeln, fuhr gegen den PKW wobei die Motorhaube eingedellt und die Stoßstange vorne rechts in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000.- Euro beziffert. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfall-verursacher von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dem unfallverursa-chenden Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

