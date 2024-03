Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf LIDL-Parkplatz

Pirmasens (ots)

Am Donnerstagvormittag gegen 11:00 Uhr wurde ein schwarzer BMW, der auf dem Mutter-Kind-Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Lemberger Straße abgestellt war, beschädigt. Als die 38 jährige Frau vom Einkaufen zurückkehrte, stellte sie den Schaden im Heckbereich ihres Pkws fest. Möglicherweise streifte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer den BMW und entfernte sich, ohne den Unfall zu melden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | pdps

