POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots) - Am Mittwochabend, gegen 19:20 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Löwenbrunnenstraße 18. Der Unfallverursacher touchierte wahrscheinlich beim Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi A3 am linken Seitenspiegel und setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Laut Zeugenaussagen fuhr der Unfallverursacher einen dunkelblauen Pkw. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Zeugen oder ...

