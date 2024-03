Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kennzeichen von Roller gestohlen

Pirmasens (ots)

Ziemlich dreist verhielten sich bislang unbekannte Täter, indem sie das Versicherungskennzeichen von einem Roller abschraubten und mitnahmen. Das Zweirad der Marke Alpha Motors stand am Donnerstag zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr auf dem Parkplatz der Kirchbergwerkstatt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | pdps

