POL-LWL: Feuer in Mehrfamilienhaus in Ludwigslust - Brandgutachter schließt technische Ursache aus

Boizenburg (ots) - Ein als Gartenlaube genutzter Wohnwagen ist in der Nacht zum Mittwoch in Boizenburg ausgebrannt. Dabei ist ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstanden. Das Feuer in einer Kleingartenanlage in der Schwartower Straße ist kurz vor 01 Uhr entdeckt worden, worauf die Feuerwehr zum Einsatz kam. Wie sich vor Ort herausstellte, wurde das betreffende Gartengrundstück augenscheinlich ...

