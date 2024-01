POL-LWL: Milchlaster kam von Straße ab - hoher Sachschaden (Ergänzung)

Parchim (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zu Dienstag ein PKW BMW in Parchim in Brand. Am Fahrzeug und einem nahegelegenen Wohnhaus in der Rosenstraße entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 55.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen sei gegen 0:30 Uhr der Brand im vorderen Teil des Fahrzeuges ausgebrochen und habe sich im folgenden auf das Fahrzeuginnere ausgebreitet. Die ...

