Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Brand eines PKW in Parchim

Parchim (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zu Dienstag ein PKW BMW in Parchim in Brand. Am Fahrzeug und einem nahegelegenen Wohnhaus in der Rosenstraße entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 55.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen sei gegen 0:30 Uhr der Brand im vorderen Teil des Fahrzeuges ausgebrochen und habe sich im folgenden auf das Fahrzeuginnere ausgebreitet. Die freiwillige Feuerwehr in Parchim konnte ein Übergreifen des Feuers auf Gebäude und weitere Autos in der Straße verhindern, jedoch wurde durch die Hitzeeinwirkung auch eine naheliegende Haustür beschädigt. Da Brandstiftung als Brandursache nicht ausgeschlossen werden kann, wurde eine Strafanzeige wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen. Die Kriminalpolizei sicherte dazu vor Ort Spuren und hat das Fahrzeug zur weiteren Untersuchung beschlagnahmt.

