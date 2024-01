Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Verkehrsunfall mit Fahrzeuggespann der Autobahnmeisterei

Wittenburg/Stolpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall heute Vormittag auf der BAB 24 zwischen den Anschlussstellen Wittenburg und Hagenow entstand erheblicher Sachschaden von etwa 200.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist eine Sattelzugmaschine mit Auflieger auf ein Fahrzeuggespann der Autobahnmeisterei aufgefahren. Dabei wurde der LKW mit Sicherungsanhänger erheblich beschädigt (siehe Foto). Der Schaden wird hier auf circa 130.000 Euro geschätzt. Auch an der Sattelzugmaschine und dessen Auflieger entstand Sachschaden von geschätzten 70.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache, wobei Unachtsamkeit beim 63-jährigen Fahrzeugführer der Sattelzugmaschine nicht ausgeschlossen werden kann. Die BAB 24 musste in Fahrtrichtung Berlin im Zuge der Räumungsarbeiten für etwa 15 Minuten voll gesperrt werden, anschließend wurde der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell