Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Essigsäure gelangte in die Trinkwasserleitung

Battweiler (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen füllte ein Anwohner der Finkenstraße verdünnte Essigsäure zum Entkalken der Heizung in seine Anlage. Da ein Nachbar, der zu diesem Zeitpunkt duschte, plötzlich Hautreizungen erlitt und weitere Symptome verspürte, musste davon ausgegangen werden, dass zumindest Teile der Essigsäure in das Trinkwasser gelangt sind. Die Verbandsgemeindewerke sperrten sofort die Wasserzufuhr von dem betroffenen Anwesen, informierten alle Anwohner, entnahmen Proben und spülten die Wasserleitungen durch. Nach hiesigem Kenntnisstand wird aktuell noch vom Trinkwassergenuss abgeraten. Wie die Essigsäure letztlich in den Wasserkreislauf gelangen konnte, ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.| pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell