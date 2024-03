Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Innenstadtbetretungsverbot für zwei junge Männer

Pirmasens (ots)

Die örtliche Polizeiinspektion berichtete in den vergangenen Wochen von Auseinandersetzungen im Bereich des Exerzierplatzes und der Fußgängerzone von Pirmasens. Wie die Polizei angab, waren teils auch Messer im Spiel. Die Konflikte bezogen sich auf unterschiedliche Personengruppen, nicht auf Außenstehende. In einem weiteren Fall randalierte eine männliche Person in der Fußgängerzone von Pirmasens.

In zwei Fällen wird erkannten Hauptakteuren nun aus präventiven Gründen das Betreten des innerstädtischen Bereichs für die Dauer von drei Monaten verboten. Ein Verstoß gegen das Betretungsverbot zieht empfindliche Folgen nach sich. Sie reichen von Geldstrafen bis hin zur Ingewahrsamnahme. Die Betreffenden sollen wissen, dass sie für ihre Taten auch die Konsequenzen tragen müssen.

