Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Einfamilienhaus mit hohem Beuteschaden

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Mit einem hohen Beutewert flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. In der Straße Am Massenteich drangen die Diebe in das Haus ein und entwendeten neben mehreren Wertgegenständen eine Bargeldsumme im fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes zwischen 06.05.2024 und 07.05.2024 gesehen? Hinweise nimmt die Kripo Jena unter kpi.jena@polizei.thueringen.de oder 03641 812464, bitte mit Angabe des Aktenzeichens 0117803/2024, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell