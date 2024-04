Polizei Hagen

POL-HA: Bargeld und Schmuck gestohlen - Unbekannte brechen in Wohnung im Hochschulviertel ein

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Montag (08.04.2024) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Hochschulviertel ein. Der 61-jährige Bewohner und seine Ehefrau hatten die Wohnung in der Lützowstraße, gegen 07.20 Uhr, verlassen. Als sie am frühen Abend, gegen 18.40 Uhr, zurückkehrten, stellten sie fest, dass ihre Wohnung durchwühlt und ein Fenster im Wohnzimmer gewaltsam geöffnet wurde. Die unbekannten Täter stahlen Bargeld sowie Schmuck aus der Wohnung und flüchteten unerkannt. Die Kripo übernahm die Ermittlungen noch am Tatort. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

