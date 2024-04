Polizei Hagen

POL-HA: Mit fast 1,4 Promille auf Fahrrad unterwegs - Bürgerin verständigt Polizei

Hagen-Boele (ots)

Am Samstag, 06.04.2024, verständigte eine Bürgerin die Polizei, als sie gegen 21:50 Uhr einen offenbar betrunkenen Radfahrer sah. Der 52-Jährige fuhr in Schlangenlinien die Sauerlandstraße entlang und geriet dabei nicht nur einmal in den Gegenverkehr. Als er von seinem Rad fiel, verständigte die Frau die Polizei. Die Beamten stoppten den Betrunkenen auf der Bandstahlstraße. Bier und Wodka habe er getrunken, so der 52-Jährige zu den Beamten. Ein Alkoholtest zeigte fast 1,4 Promille an. Die Streifenwagenbesatzung ließ dem Hagener eine Blutprobe entnehmen, legte eine Anzeige vor und stellte das Fahrrad sicher. Dieses konnte der Mann am nächsten Tag ausgenüchtert von der Polizeiwache abholen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell