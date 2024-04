Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand und Gefangenenbefreiung an der Düppenbeckerstraße - Polizistin verletzt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 08.04.2024, nahmen mehrere Streifenwagen gegen 03:45 Uhr Fahrt in die Düppenbeckerstraße auf. Dort wurden kurz zuvor zwei Randalierer gemeldet. Die Betrunkenen hatten sich widerrechtlich Zutritt zu den Etablissements verschafft und wollten diese, auch nach Aufforderung durch die Polizei, nicht mehr verlassen. Als einer der Männer (39) durch die Beamten am Arm gefasst wurde, rastete er aus. Er schlug mit seinen Fäusten nach den Beamten und verletzte eine Polizistin. Als der Randalierer zu Boden gebracht wurde, versuchte sein Kumpan ihn zu befreien. Auch ihm wurden Handfesseln angelegt. Die Ordnungshüter brachten beide in das Polizeigewahrsam. Gegen den 39-jährigen Betrunkenen legten sie eine weitere Anzeige vor. Auf Videoaufnahmen war zu erkennen, dass er mit einem Kraftfahrzeug anreiste. Ihm wurde zusätzlich eine Blutprobe entnommen. Um wen es sich bei dem anderen Randalierer handelt, ermittelt jetzt die Kripo. Er führte keine Ausweisdokumente mit sich. (hir)

