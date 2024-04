Polizei Hagen

POL-HA: Untersuchungshaft nach Fahrt ohne Führerschein und Drogenhandel

Hagen-Altenhagen (ots)

Zivile Polizisten des Einsatztrupps sahen am Freitag (05.04.) gegen 14.50 Uhr einen polizeibekannten Mann, der auf der Boeler Straße mit einem Mercedes fuhr. Den Beamten war bekannt, dass der Hagener keinen Führerschein hat und hielten ihn daraufhin umgehend an. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 41-Jährige in seiner Unterwäsche diverse Verkaufseinheiten Kokain und Ecstasy mit sich führte. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief ebenfalls positiv, sodass er eine Blutprobe abgeben musste. Die Beamten nahmen den Hagener vorläufig fest - er konnte am Samstag einer Justizvollzugsanstalt zugeführt werden. Im weiteren Verlauf kam es zur Durchsuchung einer Wohnung eines 52-Jährigen. Polizisten fanden eine nicht geringe Menge diverser Betäubungsmittel sowie Verpackungsmaterial und stellten diese sicher. Die Einsatzkräfte fertigten mehrere Strafanzeigen gegen die Männer. (arn)

