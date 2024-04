Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter Rollerfahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Hagen-Mitte (ots)

Am Freitagabend (05.04.2024) hielten Polizeibeamte in der Innenstadt einen Rollerfahrer an, der alkoholisiert und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der 54-Jährige fuhr, gegen 20.30 Uhr, mit seinem Zweirad über die Straße Wasserloses Tal. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Polizisten sofort Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 0,78 Promille an. Der 54-Jährige händigte den Beamten eine sogenannte Mofa-Prüfbescheinigung aus. Diese berechtigt ihn dazu, Kraftfahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h zu führen. Da für den Roller des Mannes allerdings 45 km/h als Höchstgeschwindigkeit vermerkt waren, ergab sich der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 35-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell