Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener Unfallfahrer macht durch aufheulenden Motor auf sich aufmerksam

Hagen (ots)

In der Nacht auf Sonntag wurden Anwohner in der Weststraße von immer wieder aufheulenden Motorgeräuschen aus dem Schlaf gerissen. Als die Zeugen dann aus dem Fenster blickten, konnten sie einen 41 Jahre alten Opelfahrer sehen, der immer wieder mit seinem Pkw vorwärts und rückwärts fuhr und dabei dann mit einem lauten Knall gegen einen geparkten Pkw stieß. Danach stieg der Mann mehrfach aus seinem Fahrzeug aus und wieder ein und versuchten den Pkw immer wieder neu zu starten. Der Fahrer schwankte deutlich beim Gehen und schien alkoholisiert zu sein. Die Zeugen verständigten daraufhin sofort die Polizei. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und konnten den Mann letztlich noch in seinem Pkw sitzend antreffen. Tatsächlich war der Unfallfahrer erheblich alkoholisiert. Sein nicht mehr fahrbereiter Opel musste abgeschleppt werden. Zudem wurden dem Fahrzeugführer Blutproben entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde vorläufig eingezogen.

