POL-OF: Buntmetalldiebe klauen Erdkabel - Großkrotzenburg; Polizei sucht Zeugen nach Unfall in der Steinheimer Straße - Offenbach; Zeugen und Geschädigte bitte melden! - Offenbach;

Bereich Offenbach

1. Polizei sucht Zeugen nach Unfall in der Steinheimer Straße - Offenbach

(cb) Wer am Montagabend auf der Steinheimer Straße unterwegs war, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein, die sich gegen 22.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 5 ereignete. Dort parkte ein blauer Ford Focus. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte offenbar beim Vorbeifahren das geparkte Auto an der Fahrerseite gestreift und so einen Schaden von etwa 4.000 Euro verursacht. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Unbekannte davon. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben. Hinweise nimmt die Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

2. Zeugen und Geschädigte bitte melden! - Hoher Sachschaden bei Unfall - Offenbach

(fg) Fünf geparkte Fahrzeuge und seinen Audi A6 Avant beschädigte ein 25 Jahre alter Autofahrer am Montagabend in der Mainstraße in Höhe des des d´Orville Parks; hierbei entstand ein Schaden von geschätzten 26.000 Euro. Der Audi-Fahrer steht im Verdacht, seinen Wagen unter Alkoholeinfluss gefahren zu haben. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,57 Promille an. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 25-Jährige gegen 21.30 Uhr die Mainstraße entlang und streifte zunächst einen Audi A1 sowie eine Mercedes E-Klasse. Anschließend stieß der Audi gegen einen geparkten 3er BMW, welcher in der weiteren Folge gegen einen blauen Sprinter geschoben wurde, der wiederum gegen einen davor abgestellten Jeep prallte. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfallgeschehens sowie Geschädigte und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers zu melden.

3. Seitenspiegel von Fiat beschädigt - Zeugen gesucht - Hainburg

(cb) Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es zwischen Sonntag, 23 Uhr und Montag, 16.20 Uhr, in der Mühlgrabenstraße in Hainburg. Ein roter Fiat Tipo war am Straßenrand geparkt, als ein bislang unbekannter Unfallverursacher im Vorbeifahren den linken Außenspiegel beschädigte. Ohne sich um den Sachschaden von schätzungsweise 450 Euro zu kümmern, verließ der Unfallverursacher unerlaubt den Unfallort. Die Polizei in Seligenstadt sucht nun Zeugen und bittet diese sich unter der Rufnummer 06182 89-300 zu melden.

4. Wer kann Hinweise geben? - Turnhallendach beschädigt - Mainhausen

(cb) Die Polizei in Seligenstadt sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, die sich zwischen dem 24. August und dem 4. September, an der Turnhalle "Am Sportplatz" ereignete. Bislang unbekannte Täter beschädigten mehrere Dachziegel sowie die darunterliegende Plane des Turnhallendaches. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 06182 89-300.

Bereich Main-Kinzig

1. Buntmetalldiebe klauen Erdkabel - Zeugen gesucht - Großkrotzenburg

(cb) Dreiste Diebe klauten zwischen Freitag (19 Uhr) und Montagmorgen (7 Uhr) mehrere Erdkabel von einem Betriebsgelände in der Hanauer Landstraße im Bereich der 100er-Hausnummern. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang auf das Betriebsgelände und hebelten dort das Lager auf. Sie entwendeten mehrere Meter Erdkabel, welches auf großen Holztrommeln gelagert war. Die Diebe erbeuteten Buntmetall im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 05.09.2023, Pressestelle, Felix Geis

