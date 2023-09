Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Fußgänger nach Unfall in Offenbach schwer verletzt; Zeugensuche nach versuchtem Raub in Offenbach; Vermisster wieder da - Neu-Isenburg;

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Fußgänger nach Unfall schwer verletzt - Zeugen bitte melden - Offenbach

(cb) Zu einer Unfallflucht mit einem schwerverletzten Fußgänger kam es am Samstagmorgen, gegen 7 Uhr, in der Bieberer Straße im Bereich der 150er-Hausnummern. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass ein Fußgänger an der Ampel wartete, als dieser von einem blauen Mazda erfasst wurde. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fußgänger mehrere Brüche, der 42 Jahre alte Mann wurde in eine Klinik verbracht. Der vermeintliche Unfallverursacher rannte zunächst vom Unfallort davon, konnte jedoch kurz darauf durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Der mutmaßliche 59-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Bei ihm wurden zudem verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden; eine Blutentnahme wurden angeordnet. Auf ihn kommen nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Körperverletzung zu. Der hervorgerufene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Offenbar war der Offenbacher ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

2. Zeugensuche nach versuchtem Raub - Offenbach

(nst) Vor dem Hauptbahnhof versuchten drei dunkel gekleidete Jugendliche am Freitagabend gewaltsam eine Handtasche zu rauben; in diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Die Unbekannten sollen mehrfach eine 16 Jahre alte Person geschlagen und getreten haben. Erst durch eine beherzte Ansprache seitens einer Passantin hätten die drei etwa 15-Jährigen die Flucht ergriffen. Wer am Freitag, gegen 19 Uhr, im Bereich des Busbahnhofes in der Bismarckstraße etwas beobachtet hat, setzt sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098-1234 mit der Kriminalpolizei in Verbindung.

3. Hochzeitskorso auf der Autobahn: Polizei ermittelt wegen Nötigung und sucht Zeugen sowie mögliche Geschädigte - Obertshausen/Autobahn 3

(fg) Im Zusammenhang mit einem gemeldeten Hochzeitskorso auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg zwischen dem Frankfurter Kreuz und der Anschlussstelle Obertshausen am Freitagabend sucht die Polizei nach Zeugen sowie möglichen Geschädigten. Zwischen 19.15 und 19.35 Uhr sollen mehrere Fahrzeuge, darunter ein Audi RS6, ein BMW X6 sowie ein Golf R, wiederholt über längere Strecken auf allen Fahrstreifen nebeneinander unterwegs gewesen sein. Hierbei sollen die entsprechenden Fahrer die Geschwindigkeit teils bis auf 60 Stundenkilometer reduziert haben, sodass dahinterfahrende Verkehrsteilnehmer abbremsen und langsam fahren mussten. Zwischenzeitlich sollen die Unbekannten ihre hochmotorisierten Fahrzeuge beschleunigt haben; zudem sollen gegenseitige Überholmanöver über den Standstreifen stattgefunden haben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Nötigung. Hinweisgeber sowie mögliche Geschädigte melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeistation in Langenselbold.

4. Vermutlich defekter Kühlschrank führte zum Wohnhausbrand- Mainhausen

(cb) Am Sonntagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, kam es in der Theodor-Heuss-Straße (20er-Hausnummern) zu einem Wohnhausbrand. Der Brand hatte sich von einem Kellerraum auf das gesamte Kellergeschoss ausgebreitet. Während des Einsatzes erlitten vier Feuerwehrleute und ein Polizeibeamter leichte Verletzungen. Ersten Erkenntnissen nach, kann ein Kühlschrank in einem der Kellerräume als Brandursache nicht ausgeschlossen werden. Durch das Feuer entstand ein Schaden von schätzungsweise 120.000 Euro. Die Brandursachenermittler haben die Ermittlungen aufgenommen.

5. Vermisster 88-Jähriger wohlbehalten wieder da - Neu-Isenburg

(cb) Der seit Donnerstag vermisste 88-Jährige aus Neu-Isenburg (wir berichteten) ist wohlbehalten wieder da. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

Bereich Main-Kinzig

1. Handy aus Fahrzeug gestohlen - Wer kann Hinweise geben? - Hanau (cb) Die Kriminalpolizei in Hanau sucht Zeugen, welche am Samstag, zwischen 11 und 12 Uhr, Hinweise zu einem Diebstahl aus einem weißen Seat in der Röderseestraße (einstellige Hausnummern) geben können. Ersten Erkenntnissen nach, schlug der unbekannte Täter die Seitenscheibe des geparkten Fahrzeuges ein und klaute das Handy aus einer Halterung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt - Schöneck/Büdesheim

(fg) Leichte Verletzungen zog sich ein 68 Jahre alter Motorradfahrer am Sonntagnachmittag bei einem Unfall an der Kreuzung der Brückgasse zur Straße "Nördliche Hauptstraße" zu; insgesamt entstand ein Schaden von rund 5.200 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 44 Jahre alter Mann in seinem VW Kombi die Nördliche Hauptstraße von Nidderau kommend in Richtung Kilianstädten. Der 68-Jährige war mit seiner schwarzen BMW R26 in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Beim Abbiegen in die Brückgasse übersah der VW-Fahrer offenbar den Motorradlenker, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beim Sturz zog sich der Biker Schürfwunden zu und klagte bei der Unfallaufnahme über Rückenschmerzen. Eine Behandlung war vor Ort nach eigenen Angaben zunächst nicht notwendig. Zeugen des Unfallvorgangs melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0 auf der Wache der Polizeistation in Maintal.

3. Zeugen nach Unfallflucht gesucht - Wächtersbach

(nst) Am Freitag, zwischen 11.15 und 11.30 Uhr, wurde auf dem Parkdeck des Globus-Marktes ein weinroter Mercedes durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. An dem Mercedes entstand im Heckbereich ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Verursacher streifte den geparkten Wagen und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

4. Zeugen nach Brand von Opel und Roller gesucht - Bad Orb

(fg) Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizei in Gelnhausen derzeit und sucht Zeugen zu einem Brand eines Autos und eines Rollers am Sonntagmorgen in der Kanalstraße. Gegen 6.30 Uhr meldeten sich Anwohner und gaben an, dass sowohl ein Fahrzeug als auch ein Roller im Bereich der 30er-Hausnummern brennen würden. Durch den Brand wurde eine Fensterscheibe eines anliegenden Einfamilienhauses und eine davor befindliche Sitzbank beschädigt. Der Schaden beziffert sich auf rund 5.000 Euro. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

Offenbach, 04.09.2023, Pressestelle, Felix Geis

