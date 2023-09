POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kirchheimbolanden (ots) - Am Samstag den 23.09.2023, gegen 18:15 Uhr, kam es auf dem EDEKA-Parkplatz in Kirchheimbolanden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer schlug beim Ein-/Aussteigen in sein Fahrzeug die Wagentür gegen die Beifahrertür des neben ihm parkenden PKW und verursachte hierdurch einen Sachschaden an der Fahrzeugtür. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der ...

