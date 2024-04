Polizei Hagen

POL-HA: 16-jähriger Radfahrer bei Unfall in der Innenstadt leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Ein 16-jähriger Radfahrer wurde am Samstagabend (06.04.2024) bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt leicht verletzt. Der in Hagen wohnhafte Jugendliche fuhr, gegen 21.15 Uhr, mit seinem Fahrrad die Haldener Straße bergab. An der Kreuzung zur Rembergstraße kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem Ford eines 61-jährigen Mannes. Dieser kam von der Rembergstraße und wollte die Haldenerstraße hinauffahren. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell