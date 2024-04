Polizei Hagen

POL-HA: Flucht vor der Polizei - Zu schnell geflogen!

Bild-Infos

Download

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Erkennen Sie die Übeltäterin? Am Sporbecker Weg flog am Montag, 08.04.2024, gegen 08:50 Uhr eine Taube so schnell in eine Geschwindigkeitsmessstelle des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei, dass das Gerät auslöste. 30 km/h waren erlaubt, die die gefiederte Verkehrssünderin um 10 km/h überschritt. Ein Verwarnungsgeld von 30 Euro wäre fällig. Auf eine Verfolgung verzichteten die Beamten. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell