Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

In Kita eingebrochen

Oyten/Sagehorn. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag in die Kita an der Pestalozzistraße eingebrochen. Nachdem sie ein Fenster gewaltsam öffneten, stiegen sie in die Kita ein und suchten in den Räumen nach Wertgegenständen. Mit einer geringen Menge Bargeld flohen sie anschließend unerkannt. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise möglicher Zeugen nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

SUV kollidiert mit Radfahrer

Verden. Bei einem Verkehrsunfall auf der Lindhooper Straße wurde am Donnerstag gegen 18 Uhr ein 30-jähriger Radfahrer verletzt. Ein 58-jähriger Fahrer eines Stadtgeländewagens bog aus dem Parkhaus kommend nach links ab und kollidierte dabei mit dem Zweiradfahrer, der ebenfalls bei Grün die Lindhooper Straße in Richtung Hohe Leuchte querte. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen, er musste daher in einer Klinik behandelt werden. Gegen den SUV-Fahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Opel-Fahrerin schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Worpswede. Bei einem Verkehrsunfall auf der Wörpedahler Straße kam es am Donnerstag kurz vor 9 Uhr zu einem folgenschweren Unfall, bei dem eine 89-jährige Opel-Fahrerin schwer verletzt wurde. Die Frau war in Richtung Osterholzer Straße (K11) unterwegs, als ihren Angaben zufolge ein nicht näher beschriebener Pkw zu dicht entgegenkam, woraufhin sie habe ausweichen müssen. Im Seitenraum kollidierte die Opel-Fahrerin in der Folge mit zwei Straßenbäumen. Mit schweren Verletzungen musste die Frau durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Auto entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro. Da der mutmaßliche Unfallgegner weiterfuhr, leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Krad-Fahrer schwer verletzt

Lilienthal. Ein 43-jähriger Krad-Fahrer erlitt am Donnerstag gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Heidberger Schweiz (K27) schwere Verletzungen. Eine 55-jährige VW-Fahrerin war auf der K27 zunächst in Richtung Fischerhude unterwegs. Als sie nach links in die Straße Alte Reihe abbog, missachtete sie den Vorrang des entgegenkommenden Motorradfahrers, der eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Nach dem Zusammenstoß prallte das Motorrad noch gegen einen Seat eines 51-jährigen Mannes, der in der Alten Reihe verkehrsbedingt wartete. Der Motorradfahrer wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Die Autofahrer hingegen blieben unverletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Gegen die VW-Fahrerin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell