POL-VER: +E-Scooter entwendet+ Alkoholisiert mit falschen Kennzeichen unterwegs+Ohne Führerschein unterwegs+Betrunken gefahren+Betrunken im Lkw gefahren+Fahrradfahrer verletzt+Gegen Hauswand+Unfallzahlen2023

LANDKREIS VERDEN

+E-Scooter entwendet+ Oyten. Am Dienstag wurde in Oyten kam es zu einem Diebstahl eines E-Scooter an der Hauptstraße. Zwischen 08:00 Uhr und 17:30 Uhr gelang es den bislang unbekannten Tätern einen am Bahnhof abgestellten und mit Schloss gesicherten E-Scooter zu entwenden. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Die Polizei Oyten nimmt Zeugenhinweise unter 04207/ 911060 entgegen.

+ Alkoholisiert und mit falschen Kennzeichen unterwegs + Verden. Am Mittwochvormittag kontrollierten Verdener Polizeibeamte einen 56-jährigen, der mit seinem Mercedes an der Groß Hutberger Straße mit unsicherer Fahrweise aufgefallen war. Gegen 10:00 Uhr wurde der Pkw an einem Verbrauchermarkt festgestellt und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass an dem Mercedes andere Kennzeichen angebracht wurden, die nicht zu diesem Fahrzeug gehören. Im Verlauf der Kontrolle wurde eine Alkoholbeeinflussung von über zwei Promille bei dem Fahrer festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden verschiedene Strafverfahren eingeleitet. Das Fahrzeug wurde zunächst sichergestellt und abgeschleppt.

+ Ohne Führerschein unterwegs + Verden. Am Mittwoch fuhr ein Mann ohne Führerschein mit einem Motorroller durch Dörverden. Der 18-jährige fiel einer Polizeistreife auf, als er auf der Straße An der Bahn unterwegs war. Bei einer Kontrolle wurde dann festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Auch der 37-jährige Fahrzeughalter wird sich strafrechtlich verantworten müssen, da er die Fahrt zugelassen hat.

+Betrunken gefahren+ Achim. Am frühen Mittwochabend setzte sich ein Betrunkener hinter das Steuer seines Pkw. Gegen 19:00 Uhr wurde ein BMW in der Straße Am Werder von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der 39-jährige Fahrer unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Betrunken im Lkw gefahren+ Osterholz-Scharmbeck. Mittwochmittag setzte sich ein Betrunkener hinter das Steuer seines Lkw. Gegen 11:30 Uhr wurde er in seinem Volvo-Lkw in der Stubbenkuhle von einer Polizeistreife kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der 43-jährige unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten.

+Fahrradfahrer verletzt+ Lilienthal. Am Mittwoch wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Gegen 13:00 Uhr fuhr der 18-jährige auf dem Radweg an der Falkenberger Landstraße in Richtung Lilienthal. Hierbei wurde er von einem 23-jährigen VW-Fahrer, der vom Ulmenweg auf die Falkenberger Landstraße fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und dem Kleintransporter. Der Radfahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden, der auf circa 750,- Euro geschätzt wird.

+Gegen Hauswand gefahren+ Osterholz-Scharmbeck. Zur Mittagsstunde kam es in der Straße Am Hang zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 80-jährige wollte gegen 12:00 Uhr ihren Audi auf einem Parkplatz abstellen und fuhr in eine Parklücke. Hierbei fuhr sie aus bislang ungeklärter Ursache gegen die vor ihr befindliche Gebäudewand. Durch den Aufprall wurden die Fahrerin und ihre 79-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 5.500 Euro beziffert.

